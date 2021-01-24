Исчезнувшие редкие животные вернулись в Москву

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москву вернулись исчезнувшие редкие животные, говорится на портале и правительства Москвы.

Специалисты Мосприроды в прошлом году обнаружили широконоску, канюка, чибиса, среднего пестрого дятла, вальдшнепа, лысуху и других. Также они зафиксировали редких краснокнижных млекопитающих, в число которых вошли горностай, заяц-русак и заяц-беляк, черный хорь и другие.

Всего было обнаружено более 40 видов птиц и свыше 10 тысяч млекопитающих из Красной книги Москвы. Отмечается, что возвращение редких животных в столицу стало возможным благодаря восстановлению, поддержанию и развитию экологической системы. Также свою роль сыграла рекультивация и реабилитация нарушенных природных комплексов и их частей.

Ранее сообщалось, что онлайн-проект "Красная книга Москвы" за последние семь месяцев представил 200 редких растений и животных города. Акцию разработали в комплексе городского хозяйства столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

В Instagram-аккаунте проекта публикуются фотографии и видео с представителями краснокнижных видов – их дополняют описанием и интересными фактами. Среди ярких "гостей" аккаунта – птица сапсан, плавунец окаймленный, листостебельный мох атрихум желтоножковый, дневная бабочка зефир березовый и другие.