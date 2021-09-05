Названы отстающие регионы РФ в рамках мусорной реформы

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В восьми российских регионах планы по созданию инфраструктуры для перехода на новую систему обращения с отходами являются не достаточно амбициозными и далеки от того, чтобы выполнить эту задачу, заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов.
Проблемы в данной сфере существуют у Калининградской, Новгородской, Челябинской, Ярославской, Костромской, Орловской и Ивановской областей, а также у Ставропольского края, уточнил министр.
Еще в 43 субъектах, отметил он, фактический объем и процент сортировки и утилизации не совпадает с данными об отчетности.
"Да, есть такие, кто отстает", – приводит слова Козлова ТАСС.
Реформа отрасли обращения с отходами стартовала в России 1 января 2019 года. Ее цель – сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов.
К 2030 году на сортировку планируется отправлять 100% бытовых отходов, на захоронение – только 50%. Кроме этого, к 2024 году в рамках проекта "Экология" планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов.
Ранее замгендиректора Российского экологического оператора (РЭО) по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин заявил, что в России с 2022 года будет полностью контролироваться движение мусоровозов.
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