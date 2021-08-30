Минэкономразвития предложило перенести реформу по утилизации отходов на два года

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Минэкономразвития выступило за перенос реформы расширенной ответственности производителя (РОП) сроком на два года, то есть на 2024 год. Об этом сообщает РБК.
Согласно условиям программы, производителей обяжут самостоятельно утилизировать товары и их упаковку. Также предусмотрена возможность выплаты экосбора.
Кроме того, Минприроды предлагает создание реестра товаров и продукции в упаковке в Единой государственной информационной системе учета отходов от использования товаров. В случае если сведений о продукции не будет в перечне, будет реализовываться запрет на ее продажу.
Минэкономразвития настаивает на переносе реформы в связи с юридическими вопросами: документ еще не согласован в правительстве, однако должен быть опубликован не позднее 30 сентября. Кроме того, существует вероятность резкого роста цен на товары, в то время как создание системы переработки позволит смягчить эффект.
Ранее замгендиректора Российского экологического оператора (РЭО) по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин заявил, что в России с 2022 года будет полностью контролироваться движение мусоровозов.
Столичные активисты рассказали о раздельном сборе и утилизации мусора
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