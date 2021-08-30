Минэкономразвития предложило перенести реформу по утилизации отходов на два года

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Минэкономразвития выступило за перенос реформы расширенной ответственности производителя (РОП) сроком на два года, то есть на 2024 год. Об этом сообщает РБК.

Согласно условиям программы, производителей обяжут самостоятельно утилизировать товары и их упаковку. Также предусмотрена возможность выплаты экосбора.

Кроме того, Минприроды предлагает создание реестра товаров и продукции в упаковке в Единой государственной информационной системе учета отходов от использования товаров. В случае если сведений о продукции не будет в перечне, будет реализовываться запрет на ее продажу.

Минэкономразвития настаивает на переносе реформы в связи с юридическими вопросами: документ еще не согласован в правительстве, однако должен быть опубликован не позднее 30 сентября. Кроме того, существует вероятность резкого роста цен на товары, в то время как создание системы переработки позволит смягчить эффект.

Ранее замгендиректора Российского экологического оператора (РЭО) по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин заявил, что в России с 2022 года будет полностью контролироваться движение мусоровозов.