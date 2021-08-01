Телеведущий Евгений Попов предлагает создать единую систему сбора и утилизации отходов

Фото: Игорь Дегтярев
Тележурналист Евгений Попов предложил комплексно решить проблему сбора и утилизации отходов. По его мнению, это осуществимо при объединении усилий законодателей, исполнительных органов власти и структур гражданского общества.
"Ко мне, как к журналисту, неоднократно обращались жители Москвы, которых волнуют экологические проблемы. Забота о качестве воздуха, воды, продуктов питания становится важной частью жизни современного человека – от этого зависит ее качество и продолжительность", – заявил Попов в ходе круглого стола, посвященному вопросам экологии.
Он отметил, что необходимо как можно более оперативно решить проблему мусорных полигонов. Прежде всего, по мнению тележурналиста, нужно создать реестр всех свалок. Для ускорения процесса его создания стоит привлечь волонтеров и специалистов.
Также Попов заявил о необходимости форсирования строительства мусороперерабатывающих заводов и сортировочных комплексов. Такая мера позволит улучшить экологическую ситуацию в регионе, а также принесет дополнительный доход в бюджет города.
Не менее важным шагом он назвал введение штрафов за несанкционированный сброс мусора и создание мер поощрения для производителей, перерабатывающих отходы.
При этом Попов уточнил, что все усилия властей по созданию единой системы сбора и утилизации вторсырья могут оказаться тщетными, если не повышать экологическую грамотность населения.
"Надо активнее пропагандировать раздельный сбор мусора, это должно стать привычкой для людей. Здесь ключевую роль играют экологические общественные организации и эковолонтеры. Их надо активно поддерживать", – заключил тележурналист.
Ранее Попов выразил мнение, что любые проекты по развитию и благоустройству Москвы, которые могут оказать воздействие на окружающую среду, обязательно должны обсуждаться с местными жителям и экспертами.
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