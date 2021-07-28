В Московском регионе можно сдать батарейки в 65 магазинах у дома

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В Москве и Московской области количество магазинов с установленными контейнерами для сбора использованных батареек увеличилось в 2,5 раза – с 25 до 65. "Зеленую" программу по сбору использованных батареек проводит торговая сеть "Пятерочка".

Сдать на переработку элементы питания могут жители столицы и некоторых городов области: Балашихи, Реутова, Долгопрудного, Домодедова, Химок, Дмитрова, Подольска, Серпухова, Звенигорода, Мытищ, Истры, Сергиева Посада, Клина и других.

Директор по маркетингу "Пятерочки" Михаил Ярцев отметил, что инициатива вызвала у посетителей магазинов позитивный отклик. Только за прошлый год торговая сеть помогла утилизировать почти тонну старых батареек.

"Вовлеченность гостей в наши проекты – это важный для нас показатель, и мы намерены далее укреплять и развивать "зеленое" направление и совместными усилиями помогать нашей планете", – сказал он.

Ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко объявила, что в России на законодательном уровне планируется запретить использование цветного пластика, пластиковых трубочек, посуды, а также ватных палочек. В случае принятия такого решения будет введен переходный период, который позволит завершить текущие контракты и переориентировать производство.