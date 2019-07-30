Куда выбрасывать опасные отходы

С начала следующего года Москва планирует перейти на раздельный сбор мусора. При этом есть категории отходов, которые относятся к опасным, поэтому в обычные контейнеры выбрасывать их нельзя: они могут навредить окружающей среде и другим людям. К такому мусору относятся батарейки, аккумуляторы, ртутьсодержащие лампы, термометры и некоторая бытовая техника. Рассказываем, куда в Москве можно отнести сломанный градусник и где оставить отработавшую батарейку.

Батарейки

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Пальчиковая батарейка весит меньше ста граммов, а по объему сравнима с мизинцем. Тем не менее одна маленькая батарейка способна загрязнить тяжелыми металлами примерно 20 квадратных метров земли или 400 литров воды. В батарейках присутствуют такие металлы, как ртуть, никель, кадмий, свинец, цинк и марганец. Все они обладают свойством накапливаться в организме человека и наносить серьезный вред здоровью, особенно почкам, печени и мозгу.

Сейчас во многих магазинах и торговых центрах принимают батарейки, отработавшие свой срок. Например, в магазинах "ВкусВилл" стоят специальные контейнеры для сбора, боксы для батареек есть и в магазинах LavkaLavka, а также во многих магазинах "Лента", "Леруа Мерлен", "Глобус" и IKEA. Также их принимают в эколого-просветительских центрах столичного департамента природопользования. Кроме того, в Москве и в Подмосковье установлены сотни оранжевых контейнеров – "Экобоксов", куда можно положить использованные батарейки.

Люминесцентные лампы

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Люминесцентные лампы также содержат токсичные химикаты, главным образом пары ртути. Перегоревшие лампочки принимают в пунктах сбора при управляющих компаниях, откуда их отправляют на переработку. Расположение пунктов приема можно посмотреть здесь.

Кроме того, лампочки принимают в магазинах IKEA, "Леруа Мерлен" и "Глобус". Также положить их можно в "Экобоксы", которые установлены в Москве и в Подмосковье.

Градусники

Ртутные градусники, как и другие опасные отходы, выбрасывать нельзя. В Москве их приемом занимается компания "Экотром", которая находится на юге города. Правда, чтобы отдать термометр на переработку, необходимо внести символическую сумму в районе 50 рублей; перед приездом лучше предварительно позвонить.

У населения принимают ртутные градусники также пожарно-спасательные отряды. Для того, чтобы уточнить близлежащий, необходимо позвонить по телефону доверия МЧС: (495) 637-22-22 (Москва) или (498) 505-41-70 (Московская область) либо через единый номер "112".

В некоторых оранжевых "Экобоксах" также есть возможность оставить сломанный ртутный термометр.

Автомобильные аккумуляторы

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Все автомобильные аккумуляторы в зависимости от типа имеют в своем составе ядовитые вещества, поэтому важно их отвезти в специальные пункты приема. В Москве и области великое множество компаний, которые принимают старые аккумуляторы. Причем не только возьмут, но и заплатят за него.

За старый аккумулятор можно получить в зависимости от типа и емкости от 300 рублей до двух тысяч рублей. Обычно на сайтах и в некоторых автомобильных магазинах взамен старых батарей делают скидки на приобретение новых.

Бытовая техника

Фото: ТАСС/DPA/Julian Stratenschulte

Стиральная и посудомоечная машины, пылесос, холодильник и другие подобные товары содержат на упаковке специальный знак, который информирует об особых условиях утилизации: перечеркнутое изображение мусорного контейнера на колесиках. Вся бытовая техника и электроника без исключения содержит в своем составе компоненты, опасные для окружающей среды: ртуть, свинец, кадмий, бериллий и другие. Поэтому эту технику нельзя просто выбросить в контейнер, ее нужно разбирать и перерабатывать.

За нарушение требований может быть наложен штраф по статье КоАП о "несоблюдении экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления или иными опасными веществами".

Нерабочую бытовую технику можно сдать в некоторые магазины во время акций по утилизации старой электроники и иной бытовой техники. Также можно воспользоваться услугами многочисленных компаний, которые занимаются переработкой. Эти услуги, включая вывоз техники, могут быть платными.

Кроме того, если есть ненужная, но работающая цифровая техника, то ее можно передать подопечным акции "Доброе дело". При помощи сервиса "Дарудар" можно поделиться мобильным телефоном, цифровым фотоаппаратом, смартфоном, телевизором, компьютером и прочим с многодетными семьями, инвалидами и пенсионерами.