Евгений Попов призвал активнее привлекать общественность к решению проблем с экологией

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Журналист, ведущий программы "60 минут" Евгений Попов выразил мнение, что любые проекты по развитию и благоустройству Москвы, которые могут оказать воздействие на окружающую среду, обязательно должны обсуждаться с местными жителям и экспертами.

Он отметил, что ЗАО входит в перечень территорий столицы, где сложилась достаточно благоприятная экологическая обстановка. При этом он добавил, что в этом округе также хватает проблем.

"Остро стоит вопрос компенсационного озеленения при реализации крупных инфраструктурных проектов. Город развивается, но мы должны сохранить "легкие" столицы", – отметил он.

Попов напомнил, что в программе Сергея Собянина "Лучший город Земли" защита природы столицы входит в число главных приоритетов. В настоящее время 49% площади города занимают озелененные территории, 34% – сохраняемые естественные природные зоны. Однако эти места распределены неравномерно. Поэтому программа предусматривает мероприятия по озеленению, снижению вредных выбросов, экологизации каждого вида промышленности, пояснил Попов.

Также состоялось обсуждение проектов, которые были реализованы на территории округа при поддержке Попова. В районах Раменки, Дорогомилово, Фили-Давыдково специалисты высадили около 420 деревьев. А свыше 130 деревьев были высажены в рамках озеленения Мичуринского проспекта.

"Саженцы прижились, мы с активистами намерены продолжить эту работу – еще порядка 500 деревьев планируется высадить осенью", – отметил Попов.

Также он подчеркнул, что благодаря взаимодействию москвичей и властей был остановлен проект обустройства Крылатского леса.

Ранее Попов предложил упростить процедуру изъятия объектов культурного наследия у частных владельцев, если те не выполняют свои обязательства по содержанию зданий в надлежащем состоянии.

По его словам, в столице порядка 10 тысяч уникальных исторических памятников, но действующее законодательство располагает ограниченными мерами воздействия на собственников, которые не задумываются о сохранении таких объектов. Попов напомнил об усадьбе Нарышкиных, собственник которой игнорирует ее состояние и не проводит реконструкцию. За сохранение усадьбы было собрано около двух тысяч подписей.

