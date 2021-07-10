Попов предложил упростить процесс изъятия исторических памятников у частных владельцев

Фото: Москва 24/Мария Попова
Ведущий программы "60 минут", тележурналист Евгений Попов предложил упростить процедуру изъятия объектов культурного наследия у частных владельцев, если те не выполняют свои обязательства по содержанию зданий в надлежащем состоянии.
"Сегодня в Москве насчитывается более 10 тысяч уникальных исторических памятников. <..> Однако действующее законодательство располагает ограниченными мерами воздействия на собственников, которые не задумываются о сохранении таких объектов. <...> Однако процедура эта длительная, за это время памятник архитектуры может разрушиться, и мы потеряем его навсегда", – объяснил он в ходе встречи с представителями Мосгорнаследия.
В связи с этим журналист напомнил об усадьбе Нарышкиных, собственник которой игнорирует ее состояние и не проводит реконструкцию. По его словам, за сохранение усадьбы было собрано около двух тысяч подписей.
Между тем, первый замруководителя Департамента культурного наследия Москвы Сергей Мирзоян подчеркнул, что если владелец усадьбы не приведет ее в порядок до 25 сентября текущего года, то будет подан иск о ее изъятии из собственности.
При этом сам Попов изъятие считает крайней мерой и предлагает предусмотреть ряд мер, способных предотвратить уничтожение исторических памятников, в частности, в 10 раз увеличить штрафы для виновников их разрушения.
Ранее сообщалось, что московское правительство выделит 360 миллионов рублей на реставрацию храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях, который является частью нарышкинского наследия. На данный момент обсуждается вопрос проектно-сметной документации.
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