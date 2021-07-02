Телеведущий Евгений Попов добился выделения средств на реставрацию храма Покрова в Филях

Фото: Игорь Дегтярев
Московское правительство выделит 360 миллионов рублей на реставрацию храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях. Об этом рассказал замглавы Мосгорнаследия Сергей Мирзоян в ходе круглого стола, посвященного сохранению культурного наследия, который организовал тележурналист, ведущий программы "60 минут" Евгений Попов в штабе общественной поддержки "Единой России".
"Ко мне поступило большое количество обращений. Только волонтерами было собрано свыше 2 тысяч подписей в защиту уникальных памятников архитектуры. Особенно сложная ситуация с храмом Покрова – сейчас там просто опасно находиться, и это недопустимо. Поэтому я обратился в правительство Москвы с просьбой оказать поддержку в решении этой проблемы", – сказал Попов.
В храм в Филях, как отметил его настоятель отец Александр, приходят не только верующие жители района: на последнем этаже расположено древлехранилище филиала музея Андрея Рублева, а на первом совершаются богослужения. Священник также добавил, что примерно десять лет назад храм входил в список московских достопримечательностей в европейских путеводителях.
Между тем Мирзоян поблагодарил журналиста за активную работу по спасению наследия Нарышкиных, куда, помимо храма в Филях, входит родовая усадьба, а также храм иконы Божией Матери "Знамение" в Кунцеве. По словам чиновника, на данный момент обсуждается вопрос проектно-сметной документации.
В ходе круглого стола отмечалось, что восстановлению культурного наследия столицы способствует программа "1 рубль за 1 квадратный метр", благодаря которой в процесс включается бизнес-сообщество. В ближайшее время в Москве планируется восстановить еще 500 исторических зданий, а к 2023 году количество приведенных в порядок архитектурных памятников составит 99%. Также участники мероприятия затронули ход реконструкции исторических интерьеров в аудиториях МГУ и перспективы внесения районных достопримечательностей в реестр объектов культурного наследия Москвы.
Все предложения экспертов по защите культурного наследия города будут проанализированы и войдут в Национальный стандарт благополучия, заключил Попов.
Ранее сообщалось, что до конца года в столице планируют завершить работы по сохранению пожарной части села Черкизово. Здание имеет статус объекта культурного наследия регионального значения.
Все деревянные конструкции и кровля сооружения серьезно пострадали во время пожара в 2016 году. Реставрация памятника ведется с 2019 года. На данный момент закончены работы по усилению сводов Монье, усилены все конструкции, расчищена территория. Далее будет раскрыта и восстановлена уцелевшая историческая кирпичная кладка первого этажа и каланчи, дополнены утраченные элементы, воссозданы деревянные оконные рамы.
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