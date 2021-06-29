Евгений Попов считает необходимым улучшить коммуникацию между властью и обществом

Фото: Александра Маликова
Ведущий программы "60 минут" Евгений Попов уверен, что решение многих проблем россиян зависит от правильно выстроенной коммуникации между властью и обществом. Об этом он заявил в эфире передачи "Отбой" на радиостанции "Говорит Москва".
Он рассказал, что в последние месяцы практически ежедневно общается с жителями запада Москвы – провел больше 300 встреч. Попов убежден, что правильно выстроенный диалог приносит ощутимые результаты.
"Поэтому уверен: если наладить коммуникацию между представителями власти, которые принимают решения, и рядовыми гражданами, которые формируют запросы, мы реально станем жить гораздо лучше", – сказал журналист.
Он напомнил, что хочет не только слышать о проблемах людей, но и принимать активное участие в их решении. По его словам, в России активное гражданское общество.
"Жители районов Дорогомилово, Кунцево, Раменки и других предлагают инициативы для создания более комфортных условий для жизни. Под ними ставят подписи сотни человек. И это реальные документы, наполненные конкретикой. Это та жизненная проблематика, которую я буду учитывать в своей работе", – сказал Попов.
Журналист затронул тему своих инициатив, которые появились в ходе общения с москвичами, в частности идею об увековечивании памяти военных корреспондентов. Телеведущий считает, что необходимо знать и помнить людей, которые показывают, что происходит в горячих точках.
"Сегодня журналисты просто описывают происходящие события. Но репортеры в годы Великой Отечественной были настоящими солдатами, находящимися на передовой. Примерно полторы тысячи военкоров не вернулись с фронта, ценой своей жизни выполнив профессиональный долг. Задача нас, потомков, увековечить память о них", – заключил он.
Ранее ведущий рассказал о своей инициативе ввести в России стандарт доступности объектов физической культуры. Он будет включен в Национальный стандарт социального благополучия.
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