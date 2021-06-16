Попов рассказал о своей идее ввести стандарт доступности объектов физической культуры

Фото: Мария Попова

Журналист, ведущий телепрограммы "60 минут" Евгений Попов в ходе встречи с руководителем "Центра прогресса бокса" Александром Беспутиным предложил ввести стандарт доступности объектов физической культуры.

"Каждый второй житель Москвы занимается спортом. Каждый четвертый горожанин участвует в спортивных мероприятиях. Поэтому обязательно нужны секции, кружки, спортивные площадки, где жители с любым достатком и уровнем физподготовки могли бы заниматься спортом круглый год", – отметил Попов.

Он добавил, что Национальный стандарт социального благополучия будет включать в себя комплексные показатели, определяющие качество жизни людей. Беспутин, в свою очередь, полностью поддержал инициативу Попова.

"Новые спортзалы и комплексы – это импульс к развитию спортивной жизни. У нас в стране много талантливых ребят, спорт для них должен быть доступным. Полностью согласен с инициативой Евгения Попова", – отметил Беспутин.

Он добавил, что бокс развивает у детей не только самодисциплину, но и способствует общему укреплению здоровья. Беспутин выразил уверенность, что данный вид спорта необходим в школьной программе.

Ранее Попов предложил разработать расширенную систему гарантий качества жизни россиян – Национальный стандарт социального благополучия.

По мнению журналиста, в документ необходимо внести показатели по всем ключевым сферам жизни человека. Выбирать их, считает Попов, должны сами граждане при участии экспертов.

