Попов рассказал о своей идее ввести стандарт доступности объектов физической культуры

Фото: Мария Попова
Журналист, ведущий телепрограммы "60 минут" Евгений Попов в ходе встречи с руководителем "Центра прогресса бокса" Александром Беспутиным предложил ввести стандарт доступности объектов физической культуры.
"Каждый второй житель Москвы занимается спортом. Каждый четвертый горожанин участвует в спортивных мероприятиях. Поэтому обязательно нужны секции, кружки, спортивные площадки, где жители с любым достатком и уровнем физподготовки могли бы заниматься спортом круглый год", – отметил Попов.
Он добавил, что Национальный стандарт социального благополучия будет включать в себя комплексные показатели, определяющие качество жизни людей. Беспутин, в свою очередь, полностью поддержал инициативу Попова.
"Новые спортзалы и комплексы – это импульс к развитию спортивной жизни. У нас в стране много талантливых ребят, спорт для них должен быть доступным. Полностью согласен с инициативой Евгения Попова", – отметил Беспутин.
Он добавил, что бокс развивает у детей не только самодисциплину, но и способствует общему укреплению здоровья. Беспутин выразил уверенность, что данный вид спорта необходим в школьной программе.
Ранее Попов предложил разработать расширенную систему гарантий качества жизни россиян – Национальный стандарт социального благополучия.
По мнению журналиста, в документ необходимо внести показатели по всем ключевым сферам жизни человека. Выбирать их, считает Попов, должны сами граждане при участии экспертов.
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