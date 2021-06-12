Евгений Попов предлагает разработать Национальный стандарт социального благополучия

Фото: Мария Попова
Журналист, ведущий программы "60 минут" Евгений Попов предложил разработать расширенную систему гарантий качества жизни россиян – Национальный стандарт социального благополучия.
По мнению журналиста, в документ необходимо внести показатели по всем ключевым сферам жизни человека. Выбирать их, считает Попов, должны сами граждане при участии экспертов.
"Четко определить необходимое количество и уровень оказываемых услуг – вот задача, которую мы сможем решить с помощью законодательно закрепленного стандарта социального благополучия. По нему россияне смогут оценивать реальное качество жизни, оценивать работу чиновников", – подчеркнул телеведущий.
По словам Евгения Попова, государство обязано заботиться о гражданах и предоставлять им гарантии достойной жизни и уверенности в завтрашнем дне.
Журналист добавил, что граждане должны получать все необходимое для социального, экономического и экологического благополучия. В частности, речь идет об увеличении минимального размера оплаты труда, а также улучшении экологии.
Ранее в РФ предложили ввести штрафы за нарушение раздельного сбора мусора. Взыскания будут назначать управляющим компаниям, которые смогут перераспределять названные суммы на жителей домов на подконтрольном участке.
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