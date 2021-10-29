Участок БКЛ метро между станциями "Хорошёвская" и "Мнёвники" закрыли до 31 октября

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Наука

07:55

Ученые определили глубину Большого Красного Пятна на Юпитере

наука

Фото: NASA/ESA

Американские астрономы сумели измерить глубину Большого Красного Пятна – гигантского атмосферного вихря на Юпитере. Об этом сообщает журнал Science.

Исследователи наблюдают за пятном уже более 350 лет, поэтому его ширина была определена уже давно и довольно точно. Она составляет 16 тысяч километров, что делает БКП самым масштабным атмосферным вихрем в Солнечной системе.

Однако глубина гигантского вихря оставалась неизвестной. Для ее точного определения американские ученые под руководством Скота Болтона и Марции Париси использовали данные аппарата Juno, которые он получил во время пролета рядом с газовым гигантом.

Вертикальная структура пятна была проанализирована с помощью микроволнового радиометра. Показатели аномалий гравитационного поля, определенные в ходе исследования, позволили установить, что глубина Большого Красного Пятна не может превышать 500 километров.

Ранее ученые нашли новый класс планет, пригодных для жизни. Астрономы из Кембриджского университета опубликовали в The Astrophysical Journal статью, в которой пишут, что жизнь можно (и нужно) искать не только на "двойниках Земли".

Такие планеты исследователи предлагают называть Hycean. Жизнь на них, по словам исследователей, может развиваться иначе, чем на Земле.

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать