Ученые определили глубину Большого Красного Пятна на Юпитере

Фото: NASA/ESA

Американские астрономы сумели измерить глубину Большого Красного Пятна – гигантского атмосферного вихря на Юпитере. Об этом сообщает журнал Science.

Исследователи наблюдают за пятном уже более 350 лет, поэтому его ширина была определена уже давно и довольно точно. Она составляет 16 тысяч километров, что делает БКП самым масштабным атмосферным вихрем в Солнечной системе.

Однако глубина гигантского вихря оставалась неизвестной. Для ее точного определения американские ученые под руководством Скота Болтона и Марции Париси использовали данные аппарата Juno, которые он получил во время пролета рядом с газовым гигантом.

Вертикальная структура пятна была проанализирована с помощью микроволнового радиометра. Показатели аномалий гравитационного поля, определенные в ходе исследования, позволили установить, что глубина Большого Красного Пятна не может превышать 500 километров.

Ранее ученые нашли новый класс планет, пригодных для жизни. Астрономы из Кембриджского университета опубликовали в The Astrophysical Journal статью, в которой пишут, что жизнь можно (и нужно) искать не только на "двойниках Земли".

Такие планеты исследователи предлагают называть Hycean. Жизнь на них, по словам исследователей, может развиваться иначе, чем на Земле.