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Наука

16:57

Потенциально опасный астероид приблизится к Земле

наука

Фото: depositphotos/Paulpaladin

Исследователи NASA сообщили об астероиде 2016 JG12, который летит в сторону Земли. Об этом говорится на сайте космического агентства.

По информации Центра изучения околоземных объектов NASA, небесное тело максимально приблизится к нашей планете 20 ноября. Ожидается, что дистанция между астероидом и Землей составит 5,5 миллиона километров, что позволяет отнести объект к потенциально опасным.

Ученые отмечают, что скорость астероида составляет 7,48 километра в секунду, а его диаметр – от 83 до 190 метров. Таким образом, небесное тело превышает в размерах колесо обозрения "Лондонский глаз".

В NASA пояснили, что 2016 JG12 еще не раз приблизится к Земле, однако не на такое малое по космическим меркам расстояние.

Ранее сообщалось, что в декабре к Земле приблизится астероид размером с Эйфелеву башню. Объект 4660 Nereus, длина которого составляет 330 метров, классифицировали как потенциально опасный.

Астероид максимально приблизится к планете 11 декабря и пролетит на расстоянии 3,9 миллиона километров. Данное расстояние больше, чем между Землей и Луной в 10 раз.

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