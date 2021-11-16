Астрономы объяснили загадку исчезновения планет

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Планеты могут покидать протопланетный диск сразу после своего образования. К такому выводу пришли исследователи из Японии, результаты их трудов опубликованы в The Astrophysical Journal.

Вопросы у ученых вызвал тот факт, что молодые звезды окружены состоящими из газа и пыли протопланетными дисками. Астрофизики заметили в них кольца разной плотности, в которых отмечены "пробелы". Это явление объясняют наличием гравитационных эффектов от формирующихся в дисках планет. Однако в ходе наблюдений планет рядом не нашли.

В ходе моделирования на суперкомпьютере Национальной астрономической обсерватории Японии ATERUI II ученые выявили случаи миграции планет с места, где они первоначально возникли. Это происходит при низкой вязкости диска, тогда образовавшееся на месте формирования планеты кольцо не следует за ней, а остается на месте.

Ученые выявили три фазы процесса. Сперва планета смещается ближе к звезде, а ее кольцо остается на месте. Потом первичное кольцо деформируется, тогда как на орбите планеты образуется новое. На последнем этапе первичное кольцо и вовсе исчезает.

Ранее сообщалось, что в декабре к Земле приблизится астероид размером с Эйфелеву башню. Объект 4660 Nereus, длина которого составляет 330 метров, классифицировали как потенциально опасный.

Астероид максимально приблизится к планете 11 декабря и пролетит на расстоянии 3,9 миллиона километров. Данное расстояние больше, чем между Землей и Луной в 10 раз.