Ученые впервые нашли планету, которая вращается вокруг двух звезд

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Группа ученых объявила об обнаружении первой планеты в двойной звездной системе. Об этом сообщает журнал The Astronomical Journal.

Небесное тело под кодовым названием TIC 172900988b располагается в системе TIC 172900988. По массе эта планета примерно равна Юпитеру, однако более массивна.

Находку отнесли к категории циркумбинарных планет – они вращаются вокруг двух звезд. Полный оборот TIC 172900988b совершает менее чем за год.

Обнаружить планету удалось при помощи космических телескопов NASA Kepler и TESS. За основу исследования была взята методика транзитной фотометрии, разработанная астрономами под руководством Веселина Костова из Центра космических полетов имени Годдарда NASA.

Ранее одно из подразделений NASA рассказало о приближении астероида 2004 UE размером с три футбольных поля к Земле. Небесное тело относится к потенциально опасным.