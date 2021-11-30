Астрономы выяснили, что земная вода могла образоваться из солнечного ветра и пыли

Фото: Агентство "Москва"
Земная вода могла образоваться из солнечного ветра и пыли. Такое предположение выдвинули ученые из Университета Глазго, сообщает "Газета.ру".
По словам одного из авторов исследования Люка Дали, солнечный ветер состоит из потоков ионов водорода и гелия, текущих в космическое пространство. Ударяя астероид или частицу пыли, ионы проникают внутрь на несколько десятков нанометров, воздействуя на химический состав.
"Со временем водород вступает в реакцию с кислородом из космических камней и создает воду, которая остается внутри астероида", – пояснил Дали.
По мнению астрономов, именно этот механизм может оказаться недостающим звеном, объясняющим изобилие и изотопный состав воды на Земле.
Согласно доминирующей в данный момент теории, астероиды, богатые углеродом, падали на молодую Землю, доставляя воду на планету. Тем не менее изотопный состав земной воды отличается от содержащейся в углеродистых метеоритах. Это свидетельствует о том, что у земной воды был еще один источник, снабжающий планету более легкой водой.
Для подтверждения своей гипотезы ученые проанализировали образцы пыли астероида Итокава, полученные благодаря японскому зонду "Хаябуса" в 2010 году. Заглянув в первые 50 нанометров поверхности пылинок, ученые обнаружили, что там содержится существенное количество воды (порядка 20 литров на кубометр).
Ученые предположили, что частицы, образующиеся при взаимодействии пыли Итокавы и солнечного ветра, содержат более легкий водород, чем углеродистые астероиды, что с высокой долей вероятности свидетельствует о том, что значительная часть земной воды происходит из космической пыли.
Ранее исследователи из Великобритании, США и Китая установили, что внутри существовавшего на раннем этапе развития Солнечной системы протопланетного диска около 4,5 миллиарда лет назад существовал разрыв. Данное предположение объясняет "изотопную дихотомию", наблюдаемую в составе астероидов.
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