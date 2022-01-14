В NASA предупредили о приближении к Земле опасного астероида

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Потенциально опасный астероид приближается к Земле. Об этом пишет РИА Новости, основываясь на данные NASA.

По данным американского ведомства, небесное тело максимально сблизится с голубой планетой во вторник, 18 января. Астероид 7482 пролетит на расстоянии менее 2 миллионов километров от Земли.

По информации NASA, размер астероида составляет свыше одного километра. Он был открыт в 1994 году астрономом Робертом Макнотом.

В NASA уточнили, что данный астероид будет самым большим из приближающихся к Земле в 2022 году.

Ранее во ВНИИ ГОЧС сообщали о приближении к Земле опасного астероида Апофис. Вес небесного тела – 30 тонн.

По данным экспертов, при возможном столкновении астероида с Землей высвободившаяся энергия составит 1 717 мегатонн. Показатель окажется в 30 раз больше, чем при взрыве самой мощной в мире советской термоядерной бомбы в 1961 году.