Сразу два астероида приближаются к Земле

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Два потенциально опасных астероида летят к Земле. Об этом информирует газета The Sun, ссылаясь на заявление NASA.
Астероиды получили обозначения 2013 YD48 и 7482 YD48. Одно из небесных тел имеет размер, сопоставимый с башней Биг-Бен. Размер второго – вдвое больше Эмпайр-стейт-билдинг.
Как уточняют специалисты, астероид 2013 YD48 в ширину достигает 104 метров. Он пройдет мимо Земли 11 января на расстоянии 5,6 миллиона километров.
В свою очередь, астероид 1994 PC1 максимально приблизится к Земле 18 января. Небесное тело пролетит на расстоянии 0,013 астрономической единицы. По данным NASA, это считает близким подходом.
Ранее исследователи предупредили о приближении к Земле астероида 4660 Nereus, сопоставимого по габаритам с Эйфелевой башней.
Скорость полета 4660 Nereu составляет 23 тысячи километров в час, а его стоимость превышает 4,7 миллиарда долларов. Именно в такую сумму американские исследователи оценили объем содержащихся в астероиде ценных минералов – никеля, кобальта и железа.
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