К Земле приблизится астероид размером с Эйфелеву башню

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Исследователи NASA предупредили о приближении к Земле астероида 4660 Nereus, сопоставимого по габаритам с Эйфелевой башней. Об этом сообщает "Газета.ру".
Траектория движения небесного тела, открытого в 1982 году, пересекается с орбитой Земли, что позволяет отнести его к категории потенциально опасных. Однако, по расчетам ученых, астероид пройдет на значительном расстоянии от нашей планеты.
Скорость полета 4660 Nereu составляет 23 тысячи километров в час, а его стоимость превышает 4,7 миллиарда долларов. Именно в такую сумму американские исследователи оценивают объем содержащихся в астероиде ценных минералов – никеля, кобальта и железа.
"Его орбита может отклоняться из-за различных факторов, таких как столкновение с другим астероидом или (гравитацией. – Прим. ред.) планет, таких как Венера", – пояснил астроном Франк Марчис.
Он отметил, что если бы астероид 4660 Nereu упал в Британии, то последствия такого катаклизма уничтожили бы большую часть Соединенного Королевства.
Ранее ученые из Аризонского университета США допустили, что один из астероидов, вращающихся вокруг Земли, является обломком Луны. Речь идет о квазиспутнике 2016 HO3, он же Камоалева. Спектральный анализ показал, что тело содержит много оливина или пироксена, являющихся самыми распространенными минералами на Луне.
Подтверждено наличие воды на освещенной Солнцем стороне Луны
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