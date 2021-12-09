Ученые допустили, что один из квазиспутников Земли является обломком Луны

Фото: NASA
Ученые из Аризонского университета в США допустили, что один из астероидов, вращающихся вокруг Земли (квазиспутник планеты), является обломком Луны. Об этом сообщает Life.ru.
Речь идет об астероиде 2016 HO3, он же Камоалева. По словам астрономов, это небесное тело отличается необычной орбитой: оно обращается вокруг Солнца, следуя на протяжении всего пути вблизи Земли и параллельно вращаясь вокруг нее из-за гравитации планеты. Таким образом, Камоалева является спутником Солнца и в то же время квазиспутником Земли.
Это не единственный астероид с подобной траекторией, однако отличает его другое. Спектральный анализ показал, что 2016 HO3 содержит много оливина или пироксена – самые распространенные минералы на Луне. Свет от астероида соответствует свету от лунного грунта, привезенного американскими астронавтами.
По этому поводу у ученых есть две версии. Первая заключается в том, что астероид является обломком, отколовшимся когда-то от Луны. Вторая основана на распространенной версии о том, что сама Луна образовалась в результате столкновения Земли с крупным космическим объектом – Камоалева является следом той катастрофы.
Чтобы подтвердить гипотезу, в 2024 году к астероиду отправится китайский зонд "Чжэнхэ", который совершит забор образцов грунта для последующего изучения.
Ранее специалисты Университета Глазго в Великобритании допустили, что земная вода могла образоваться из солнечного ветра и пыли. Они объяснили, что солнечный ветер состоит из потоков ионов водорода и гелия, которые, ударяясь в астероид или частицу пыли, проникают внутрь на несколько десятков нанометров, воздействуя на химический состав.
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