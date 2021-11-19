"Роскосмос" опубликовал видео лунного затмения с МКС

"Роскосмос" поделился видео лунного затмения, снятого космонавтом Петром Дубровым с борта Международной космической станции. Ролик опубликован на официальном YouTube-канале госкорпорации.

19 ноября экипаж МКС наблюдал частное лунное затмение. Это было самое долгое лунное затмение за последние 500 лет. Оно началось в 09:03 по московскому времени и продлилось до 15:04. Максимальная фаза, во время которой тень Земли накрыла спутник на 97%, наступила в 12:04 мск.

С Земли астрономическое явление могли наблюдать не все россияне. Его было видно только на Дальнем Востоке страны, при этом в большинстве регионов оно прошло ранним вечером в условиях, когда относительно тусклая Луна находилась низко над горизонтом на еще светлом небе.

По данным Камчатского гидрометцентра, больше повезло жителям центральной Камчатки: благодаря ясной погоде спутник был хорошо заметен. За окончанием затмения можно было следить в центральной, восточной и северной Сибири.

