Космонавт Дубров сфотографировал уникальное лунное затмение

Фото: vk.com/roscosmos

Российские космонавты, находящиеся на МКС, наблюдали частное лунное затмение, невидимое для

большинства жителей России. Снимок явления смог сделать космонавт Петр Дубров.

"Прямо сейчас вместе с жителями планеты наблюдаем частное лунное затмение. Самый лучший вид на борту МКС – в иллюминаторе нашего нового модуля "Наука", – цитирует Дуброва "Роскосмос".

На снимке видно, как часть Луны погружается в земную тень.

Самое долгое за последние 500 лет лунное затмение произошло в пятницу, 19 ноября. Оно началось в 09:03 по московскому времени и продлилось до 15:04. Максимальная фаза, во время которой тень Земли накрыла спутник на 97%, наступила в 12:04 мск.

Не все россияне могли понаблюдать за уникальным явлением: его видели только жители дальневосточных регионов. Однако в большинстве из них затмение прошло ранним вечером, из-за чего сильно ослабившую свою яркость Луну было видно низко над горизонтом на еще светлом небе.

По данным Камчатского гидрометцентра, больше повезло жителям центральной Камчатки: благодаря ясной погоде спутник был хорошо заметен. За окончанием затмения можно было следить в центральной, восточной и северной Сибири.

