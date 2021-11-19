Астропсихолог рассказала, чего ожидать от коридора затмений

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Астропсихолог Инга Лозанчич рассказала Москве 24, что в период коридора затмений следует избегать принятия резких и необдуманных решений во всех сферах жизни, особенно в любовной.
Коридором затмений в астрологии принято называть период, когда лунное и солнечное затмения идут друг за другом. Считается, что в это время происходят очень важные и даже судьбоносные вещи. Он начинается 19 ноября и завершится 4 декабря.
"Затмение – некая почва, где мы закладываем семена событий, которые всплывут через 3–4 месяца. То, что будет происходить с нами весной, – это результат того, как человек думает, как он настроен, что он делает сейчас", – сказала специалист.
Однако это не говорит о том, что в этот период нельзя ничего менять, наоборот можно, подчеркнула собеседница Москвы 24. Но решения, по словам астропсихолога, следует принимать обдуманно.
"В этот период всем знакам зодиака нужно быть спокойными, настроиться на созерцание. Именно в спокойном состоянии приходят откровения. Важно позволить себе уединение, какие-то прогулки, медитации, размышления без суеты", – объяснила она.
Вместе с тем специалист предупредила о возникновении различных конфликтных ситуаций, поэтому важно сохранять спокойствие и внутренний баланс. Не стоит поддаваться на провокации, подчеркнула она.
По словам астропсихолога, в период лунного затмения особое влияние на себе ощутят Тельцы, Скорпионы, Водолеи и Львы. В солнечное – Стрельцы, Близнецы, Рыбы и Девы.
Ранее специалист-нумеролог объяснил, каким образом можно узнать нумерологическое значение квартиры. Эти данные потребуются для того, чтобы определить ее энергетику. Для проведения анализа нужны простые числа от 1 до 9. Если же номер квартиры является двузначным или трехзначным, то цифры следует складывать до получения простого числа.
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