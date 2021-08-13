Астролог объяснила, чем опасна и для чего благоприятна предстоящая пятница, 13-е

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Астролог Татьяна Кириллова рассказала Москве 24, от каких действий лучше всего отказаться в пятницу, 13 августа.

"Не бывает одинаковых пятниц, 13-е. Все надо смотреть относительно тех энергий, которые создаются планетами.

Конкретно в этот раз день очень неблагоприятен для переговоров, для заключения контрактов и договоров. Если что-то в этот день подписываем, то особенно тщательно нужно проверять каждое слово", – объяснила эксперт.





Татьяна Кириллова астролог Наше восприятие в этот день может нас обманывать, нельзя принимать решения на эмоциях. Возможны эмоциональные бури. Рекомендую следить за своими словами, настроением, эмоциями, за тем, как мы их выражаем, потому что можно испортить себе жизнь.

Если же уже запланированы какие-то важные встречи, то лучше перенести их на первую половину дня, подчеркнула собеседница Москвы 24, поскольку она будет успешнее, чем вторая.

При этом можно заниматься пересмотром дел, наведением порядка на работе или же в жизни. День также благоприятен для планирования и обдумывания дальнейших действий, уточнила Кириллова.

"Но если есть возможность вообще ничего не делать, то лучше ничего не делать. То есть лучше подумать, рассчитать, но конкретных шагов не предпринимать", – подытожила астролог.

Ранее сообщалось, что в ночь с 12 на 13 августа москвичи смогут увидеть метеорный поток Персеиды – самый яркий звездопад этого лета. Пик активности звездопада ожидается в 23:00 12 августа: в это время при хорошей погоде на небе можно будет увидеть до 110 метеоров в час. Чтобы его наблюдать, не требуются никакие специальные технические средства.

Данное явление происходит раз в год и связано с прохождением Землей орбиты кометы 109P / Свифта – Туттля. Пылевые частицы, выпущенные кометой, сгорают в атмосфере, образуя светящиеся шлейфы, которые и называют метеорами, а самые яркие из них – болидами.