Синоптик сообщил о завершении сезона серебристых облаков в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Сезон серебристых облаков завершается в Москве, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.
Синоптик рассказал, что уникальное явление начало чаще образовываться в Москве в последние годы.
"Это связано прежде всего с тем, что антициклон определял погоду долгое время в Москве, а именно при нем такие облака хорошо видны", – предположил Вильфанд.
Эксперт заявил, что последний шанс увидеть это необычное явление будет у москвичей в начале августа.
"Суть серебристых облаков такова, что они расположены в мезосфере, на высоте от 80 до 90 километров, туда приникают отдельные и редкие молекулы водяного пара в виде кристаллов. Когда солнце заходит при ясном небе, а оно во время антициклона ясное, происходит отражение от этих кристаллов, и небо будто светится", – объяснил Вильфанд.
По его словам, синоптики не имеют возможности сделать прогноз по времени появления серебристых облаков. При этом сезон необычного явления стартует в Москве в середине мая и заканчивается в начале августа.
Специалист поделился, что самые красивые серебристые облака образуются до восхода солнца.
"Очень красивые облака в период до восхода солнца – часа в три (ночи. – Прим. ред.), примерно", – уточнил метеоролог.
Ранее в Московском планетарии утверждали, что жители столицы смогут видеть уникальное атмосферное явление весь август. Там отмечали, что серебристые облака можно наблюдать летом на фоне темного неба на высоте 3–10 градусов в северной его части.
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