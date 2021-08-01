Синоптик сообщил о завершении сезона серебристых облаков в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Сезон серебристых облаков завершается в Москве, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

Синоптик рассказал, что уникальное явление начало чаще образовываться в Москве в последние годы.

"Это связано прежде всего с тем, что антициклон определял погоду долгое время в Москве, а именно при нем такие облака хорошо видны", – предположил Вильфанд.

Эксперт заявил, что последний шанс увидеть это необычное явление будет у москвичей в начале августа.

"Суть серебристых облаков такова, что они расположены в мезосфере, на высоте от 80 до 90 километров, туда приникают отдельные и редкие молекулы водяного пара в виде кристаллов. Когда солнце заходит при ясном небе, а оно во время антициклона ясное, происходит отражение от этих кристаллов, и небо будто светится", – объяснил Вильфанд.

По его словам, синоптики не имеют возможности сделать прогноз по времени появления серебристых облаков. При этом сезон необычного явления стартует в Москве в середине мая и заканчивается в начале августа.

Специалист поделился, что самые красивые серебристые облака образуются до восхода солнца.

"Очень красивые облака в период до восхода солнца – часа в три (ночи. – Прим. ред.), примерно", – уточнил метеоролог.

Ранее в Московском планетарии утверждали, что жители столицы смогут видеть уникальное атмосферное явление весь август. Там отмечали, что серебристые облака можно наблюдать летом на фоне темного неба на высоте 3–10 градусов в северной его части.