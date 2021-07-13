Жители Москвы смогут увидеть ночные зарницы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Жители столичного региона смогут увидеть в небе ночные зарницы вечером среды, 14 июля, рассказал ведущий сотрудник центра погоды Фобос Евгений Тишковец. Об этом сообщает РИА Новости.
"Зарницы – мгновенные вспышки света на горизонте при отдаленной грозе. При зарницах раскатов грома не слышно из-за дальности, но можно увидеть вспышки молний, свет которых отражается от кучево-дождевых облаков, преимущественно их вершин. Явление наблюдается в темное время суток", – заявил он.
Тишковец пояснил, что этому способствуют погодные условия, а именно энергетическое напряжение в атмосфере и облачность.
"Энергетическое напряжение в атмосфере и положительная энергия неустойчивости приведет во второй половине среды к возникновению мощных облаков кучевых форм высотой 10–11 километров и, как следствие, из-за высушенности атмосферы – к сухим грозам и ночным зарницам", – рассказал синоптик.
По его словам, сухие грозы возникают при высокой температуре – выше плюс 30 и низкой относительной влажности воздуха. При таких условиях осадки не успевают достичь поверхности земли и испаряются в атмосфере. Часто молнии при этом становятся причиной серьезных пожаров.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что начиная с четверга, 15 июля, в Москву придут облачность и небольшие дожди, также в городе будет наблюдаться крайне редкое и необычное для столичного региона погодное явление – сухие грозы.
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