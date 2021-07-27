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Наука

11:49

Россиянам рассказали, когда можно увидеть серебристые облака

наука

Фото: depositphotos/mvw@tut.by

Жители Москвы в августе смогут наблюдать уникальное атмосферное явление – серебристые облака. Об этом сообщается на сайте Московского планетария.

"Весь август месяц – высокая вероятность появления серебристых облаков на сумеречном небе средних широт", – говорится в сообщении.

В планетарии пояснили, что серебристые облака можно увидеть летом на фоне темного неба на высоте 3–10 градусов в северной части неба, как правило, невысоко над горизонтом. Они образуются на высоте 80–90 километров в верхних слоях атмосферы.

Серебристое свечение возникает за счет освещения солнцем, успевшим неглубоко опуститься за горизонт.

Для образования такого явления необходимо сочетание сразу трех факторов: достаточное количество водяного пара в атмосфере, очень низкая температура и наличие мельчайших пылевых частиц.

Пар конденсируется на эти частицы и под воздействием пониженной температуры превращается в кристаллики льда, а рассеянный ими солнечный свет придает облакам характерный голубовато-синий цвет. Видны серебристые облака только в ночное время, поскольку днем сливаются по цвету с чистым голубым небом.

Ранее в планетарии рассказали, что в ночь на 13 августа интенсивность метеорного потока Персеиды достигнет своего максимума, из-за чего россияне смогут наблюдать на небе 1–2 метеора в минуту.

Звездопад происходит ежегодно в период с 23 июля по 24 августа. В это время Земля проходит через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта – Туттля, которые, сгорая в атмосфере, и образуют характерное свечение.

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