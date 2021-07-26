Россияне смогут увидеть звездопад в августе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В ночь на 13 августа интенсивность метеорного потока Персеиды достигнет своего максимума, из-за чего россияне смогут наблюдать на небе 1–2 метеора в минуту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.

"Звездное небо августа украсит традиционный августовский звездопад из созвездия Персей – Персеиды, максимум которого будет наблюдаться в ночь с 12 на 13 августа. <...> При благоприятных погодных условиях и отсутствии городской засветки, начиная с полуночи и всю ночь, можно наблюдать до 110 метеоров в час", – говорится в сообщении.

Уточняется, что звездопад происходит ежегодно в период с 23 июля по 24 августа. В это время Земля проходит через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта-Туттля, которые, сгорая в атмосфере, и образуют характерное свечение.

В пресс-службе отметили, что наблюдать падающие метеоры можно будет в любой части неба, а свечение некоторых из них будет длиться несколько секунд.

Ранее сотрудник Астрокосмического центра Физического института Академии наук Вячеслав Авдеев рассказал, что в небе может появиться "вторая Луна". Это станет результатом взрыва звезды Бетельгейзе, который, однако, произойдет в ближайшие десятки–сотни тысяч лет.

Он уточнил, что свечение звезды после взрыва будет видно даже днем, а выглядеть светило будет как полная Луна на небе.

