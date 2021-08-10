Москвичам рассказали, когда над столицей можно увидеть звездопад

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В ночь с 12 на 13 августа москвичи смогут увидеть метеорный поток Персеиды – самый яркий звездопад этого лета. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
"Персеиды обещают стать лучшим звездопадом этого года. Луна в это время проходит фазы новолуния и не помешает наблюдениям метеоров", – рассказали в пресс-службе Московского планетария.
Отмечается, что пик активности звездопада ожидается в 23:00 12 августа: в это время при хорошей погоде на небе можно будет увидеть до 110 метеоров в час. Чтобы его наблюдать, не требуются никакие специальные технические средства.
Данное явление происходит раз в год и связано оно с прохождением Землей орбиты кометы 109P / Свифта-Туттля. Пылевые частицы, выпущенные кометой, сгорают в атмосфере, образуя светящиеся шлейфы, которые и называют метеорами, а самые яркие из них – болидами.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил аномально сухие и тихие грозы в Москве. Он подчеркнул, что эта крайне редкая для столичного региона погодная аномалия связана с особенностями скорости распространения звука и света, а также высокой температурой в городе.
Так, явление, когда не слышно звука грома называется "зарница". Скорость света существенно превышает скорость звука, и, когда молния сверкает вдали, гром может прозвучать с опозданием на 10–20 секунд или не прозвучать вовсе, объяснил Вильфанд.
Сухие грозы, по его словам, более характерны для южных регионов, Кавказа, однако в этом году москвичам удалось своими глазами увидеть аномалию. Синоптик отметил, что чаще такое бывает в июне.
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