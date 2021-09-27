Нумеролог объяснил значение номера квартир для их владельцев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Специалист-нумеролог рассказал, как определить нумерологическое значение своей квартиры, чтобы узнать ее энергетику. Об этом сообщает News.ru.

Для анализа необходимы простые числа от 1 до 9. В случае если номер квартиры состоит из двух-трех цифр, их необходимо складывать до получения простого числа.

Так, цифра 1 в нумерологии соотносится с Солнцем. В квартире под этим номером удачнее всего могут ужиться люди творческого склада характера – журналисты, поэты, художники, актеры. Цветовая гамма здесь должна быть оранжево-красной.

Например, в квартире под номером 5 (Юпитер) комфортно себя будут чувствовать политики и ученые, а также люди, объединенные одной общей идеей. В таком жилье вероятно большое число книг, а доминирующим цветом интерьера должен стать пурпурный, рассказал специалист.

Кандидат психологических наук, доцент Лариса Овчаренко ранее в беседе с Москвой 24 рассказала, как на сознание людей влияют ежедневные гороскопы. По мнению эксперта, при чрезмерном доверии подборкам люди "сужают" свое мышление.