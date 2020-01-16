Ясновидящая рассказала о способах гаданий в Святки

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Ведьма, гадалка и эзотерик Татьяна Московкина рассказала, с помощью каких крещенских гаданий девушки могут призвать суженого, сообщает "Вечерняя Москва".
Гадалка посоветовала проводить обряды в полночь, когда духи набирают силу. По ее словам, гадать лучше всего в бане или в любой темной комнате квартиры.
Для одного из гаданий девушкам понадобятся зеркала, которые необходимо поставить позади себя, и свечи.
"В полной тишине, ни на что не отвлекаясь, девушка должна сидеть и смотреть в этот "тоннель". Через какое-то время "ряженый" покажется. В этот момент важно не медлить, потому что духи могут свести гадающую с ума, утащить в "зазеркалье" и даже убить. Чтобы этого не произошло, надо крикнуть: "Чур меня!". И сразу завершить сеанс", – рекомендует ясновидящая.
Для другого гадания потребуется башмак или любая другая обувь, которую нужно бросить правой рукой через левое плечо. Перед проведением обряда Московкина посоветовала гадающей закрыть глаза, а ее подругам – покрутить ее вокруг оси.
Гадалка уточнила, что после броска ботинка нужно посмотреть, как он упал: направление, которое покажет носок обуви, покажет сторону, откуда явится суженый. Однако, если обувь зацепилась и осталась на дереве или же упала на какую-то крышу, гадающей девушке ждать замужества в этом году не следует.
Кроме того, ясновидящая также напомнила один из самых распространенных видов гадания: в полночь можно спросить имя у прохожего. Считается, что так же будут звать будущего мужа девушки.
Ранее стало известно, что столичная полиция проводит проверку по делу о хищении денег у женщины экстрасенсом.
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