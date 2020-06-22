Психолог оценила влияние гороскопов на сознание человека

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Кандидат психологических наук, доцент Лариса Овчаренко рассказала в беседе с Москвой 24, как ежедневные гороскопы влияют на сознание людей. По ее мнению, если настраивать себя на негативный прогноз, то обязательно в вашей жизни произойдет что-то плохое.
"Как специалист я предлагаю в гороскопы не верить. Все-таки здесь очень часто есть ситуация, когда мы уходим в самооправдывающее пророчество. То, о чем мы думаем, то мы и склонны видеть. Этот страх сужает наше мышление. Если мы постоянно будем ожидать негативного события, то обязательно оно произойдет. Мы просто ничего хорошего не захотим в этой жизни", – считает психолог.
По словам Овчаренко, если гороскоп создает позитивный настрой, то в этом нет ничего плохого. Однако она уверена, что лучше всего работать над своей собственной мотивацией.
Она подчеркнула, что не хочет обесценивать труд тех людей, которые занимаются гороскопами и нумерологией, но слепо верить в ту информацию, которую они преподносят, не стоит.
"Слушать гороскоп и строить свой день только исходя из него – это не совсем правильная история", – резюмировала психолог.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил взять астрологические прогнозы под контроль или запретить вовсе. Свое предложение он направил в Роскомнадзор.
Чтобы россияне не принимали важных решений под влиянием липовых астрологических прогнозов, депутат Госдумы предлагает делать на гороскопах метку о том, что данная информация носит исключительно фантазийный характер.
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