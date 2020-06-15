Милонов рассказал, почему целителей и экстрасенсов не удается легализовать

В условиях пандемии COVID-19 услуги народных целителей и экстрасенсов пользуются спросом среди россиян как никогда. На этом фоне в Госдуме предлагают усилить контроль за работниками изотерического фронта, которые вместо лечения зачастую вредят здоровью людей. Разбираемся, почему их деятельность до сих пор не удалось вписать в рамки закона.

Неправильная магия?

Депутат "Единой России" Виктор Зубарев обратился к вице-премьеру правительства Татьяне Голиковой с предложением усилить контроль за народными целителями и шаманами. По его словам, из-за ситуации с коронавирусом сегодня расширяется сфера "околомедицинского консалтинга", особенно комфортно представители магического ремесла чувствуют себя на просторах интернета.

"Инструментарий, предоставляемый онлайн, максимально обезопасил игроков неофициальной отрасли. Помимо оказания платных консультаций без закрепления правоотношений, таким же образом осуществляется продажа релевантных товаров клиентам: травы, настойки, обереги, амулеты, авторские изобретения. В итоге формируется широкий рынок сбыта, где происходит товарооборот продукции сомнительного качества", – отмечает парламентарий в тексте обращения.

Кроме того, Зубарев просит правительство совместно с нижней палатой создать рабочую группу по разработке профессиональных стандартов для подобных медицинских услуг или полностью их запретить.





Виктор Зубарев депутат Госдумы Мы призываем ввести обязательное лицензирование для всех представителей "околомедицинского консалтинга".

По словам депутата, большинство псевдодокторов работают нелегально: у них нет лицензий или сертификатов, лабораторных заключений о безопасности и качестве предлагаемого продукта. Говорить о регистрации их в качестве индивидуальных предпринимателей (ИП) также не приходится.

На данный момент целители, эзотерики и другие практики нетрадиционной медицины могут пройти только добровольную регистрацию. Согласно официальным данным Росстандарта, такой документ имеют всего 239 специалистов.





Российские депутаты и сенаторы неоднократно высказывали предложения о том, каким образом на законодательном уровне контролировать деятельность магов и экстрасенсов. Например, в Мосгордуме предлагали создать реестр лжемагов и объединить всех экстрасенсов в профессиональную ассоциацию. А в Госдуме хотели не только запретить деятельность экстрасенсов и магов, но и приравнять ее к проституции. Также парламентарии вносили законопроект об уголовной ответственности экстрасенсов за причинение вреда гражданам – вплоть до трех лет колонии.

"Экстрасенсы вредят вашему здоровью"

Депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с Москвой 24 поддержал предложение коллеги. По его словам, целителям и экстрасенсам также стоит запрещать распространять рекламу.

"Народные целители, экстрасенсы и прочие шарлатаны являются жуликами и обманщиками. Ни одного доказанного случая наличия экстрасенсорных возможностей у человека науке неизвестно. К сожалению, нынешние пробелы в законодательстве позволяют им заманивать и обманывать людей", – пояснил парламентарий.





Виталий Милонов депутат Госдумы Государство просто обязано предупреждать о том, что они являются жуликами. А для рекламы должна быть предупредительная надпись: "Осторожно, экстрасенсы вредят вашему здоровью!"

Депутат пояснил, что деятельность экстрасенсов и чародеев не попадает под действие российского законодательства, потому что сложно воспринимать всерьез "корректировку чакры или кармы человека".

В свою очередь, член общественного совета при Минздраве РФ Эрик Бровко пояснил Москве 24, что в первую очередь надо заботиться о здоровье людей, а нетрадиционная медицина без подобающего контроля может привести к неблагоприятным последствиям.





Эрик Бровко член общественного совета при Минздраве РФ Все, что касается здоровья человека, требует в какой-то степени государственного регулирования. Потому что можно нанести непоправимый вред здоровью человека с точки зрения подхода. Конечно, стоит регулировать такие вещи.

Эксперт считает, что необходимо обратить особое внимание на саму процедуру выдачи лицензий на деятельность представителей нетрадиционной медицины.

"Кто это будет делать, на каких правилах это будет производиться. Чтобы мы не породили какие-то дополнительные доходы для компаний, которые могут недобросовестно выдавать сертификаты", – отметил он.

Медицинский адвокат Дмитрий Айвазян в интервью Москве 24 добавил, что сейчас достаточно сложно доказать случаи мошенничества среди народных целителей и экстрасенсов.

"Договоры они не оформляют, платежные документы тоже не проходят, никакой медицинской документации не ведется. Если мошенник заведомо не намерен выполнять взятые на себя обязательства, а договора оказания услуг нет, то слова к делу не пришьешь", – посетовал эксперт.

Однако, по словам адвоката, среди экстрасенсов есть и те, кто не является мошенниками, но они чаще всего имеют психические расстройства.





Дмитрий Айвазян медицинский адвокат Многие добросовестно заблуждаются. Например, человек искренне верит в то, что он миссия, что он наделен сверхспособностями, чтобы избавить человечество от всего плохого и так далее. Таких людей только пожалеть надо.

Айвазян подчеркнул, что во время пандемии коронавируса люди особенно замотивированы лечиться, поэтому "шарлатаны всяких мастей, целители, маги просто расцветают".