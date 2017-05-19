Законопроект о занятиях магией без разрешения внесли в Госдуму

Фото: m24.ru/Роман Балаев

Законопроект об уголовной ответственности за незаконные занятия народной медициной и магией внес в Госдуму депутат от "Единой России" Виталий Милонов, сообщает РИА Новости.

Если эти занятия причинили вред здоровью или нанесли ущерб на сумму более 250 тысяч рублей, наказывать предлагается штрафом в размере до 120 тысяч рублей, принудительными работами или лишением свободы на срок до трех лет.

В случае ущерба в особо крупном размере – свыше миллиона рублей – наказание составит до пяти лет лишения свободы. Возможен также вариант с принудительными работами.

С деятельностью гадалок, экстрасенсов, магов связаны многие мошеннические схемы, из-за которых люди часто лишаются имущества, денег, а их здоровью наносится вред. Кроме того, колдуны зачастую применяют наркотические вещества, чтобы манипулировать сознанием человека, добавил Милонов.