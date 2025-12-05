Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 декабря, 10:44

Безопасность

МВД рассказало о новой схеме мошенничества в преддверии Дня добровольца

Фото: depositphotos/Syda_Productions

Россиянам рассказали о новой схеме мошенничества в преддверии Дня добровольца. Об этом сообщает пресс-служба управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

В ведомстве заявили, что злоумышленники под видом активистов российского детско-юношеского общественного движения "Юнармия" пытаются выманить у подростков коды из СМС. Для этого они предлагают несовершеннолетним уточнить или подтвердить их статус в объединении, а также присоединиться или покинуть его.

Правоохранители предупредили, что в качестве легенды мошенники используют и любую другую молодежную структуру. В МВД России объяснили, что это необходимо аферистам для формирования ощущения "официального запроса" и получения одноразового кода.

После получения пароля цели аферистов могут различаться. Например, злоумышленники могут получить доступ к сервисам или же сымитировать взлом аккаунтов для оказания последующего давления. В связи с этим в ведомстве напомнили, что коды из СМС нельзя никому передавать.

"Любой запрос продиктовать код – прямой признак мошенничества", – предупредили в МВД России.

Ранее Российский Красный Крест предупреждал, что мошенники стали создавать фейковые каналы и боты от их имени. Злоумышленники выходили на связь с родственниками военных и предлагали "узнать судьбу близких". Они требовали перейти по подозрительным ссылкам и установить сторонние APK-файлы, обещая оформить соцвыплаты.

Иногда аферисты просили деньги "на помощь военным" или предлагали за отдельную плату "включить военнослужащего в списки на обмен". Однако в РКК заявили, что они не ищут пропавших военнослужащих и не публикуют фотографии или видеозаписи солдат, а разыскивают лишь гражданских. Связь осуществляется только с номера 8 (499) 126-75-71.

Мошенники в РФ начали представляться сотрудниками Пенсионного фонда

Читайте также


безопасность

Главное

Что можно вырастить дома к Новому году?

Зимой можно организовать "огород" прямо в квартире

Если хочется посадить то, что даст урожай к Новому году, стоит обратить внимание на лук

Читать
закрыть

Увеличится ли зарплата учителей минимум до двух МРОТ?

Депутаты уверены: мера повысит привлекательность профессии

Основной причиной дефицита кадров в образовании эксперты считают низкие доходы

Читать
закрыть

Что будет с салонами красоты в РФ после налоговых изменений?

Более 50% салонов красоты в России могут прекратить работу из-за налоговой реформы

Наиболее уязвимыми окажутся салоны в городах-миллионниках

Читать
закрыть

Как побывать на рабочем корпоративе и не опозориться?

В сочетании с праздником алкоголь порождает массу потенциально опасных для карьеры ситуаций

Стоит заранее ознакомиться с дресс-кодом, чтобы не выглядеть неуместно

Читать
закрыть

Что грозит столичной ветклинике, в которой умер шпиц?

Животные считаются имуществом, и судебная практика идет по пути присуждения компенсаций

Правоохранители могут провести проверку по статье о жестоком обращении с животными

Читать
закрыть

Чем полезны ежедневные объятия?

Объятия влияют на парасимпатическую нервную систему

При тактильном контакте замедляется дыхание, постепенно приходит чувство безопасности

Читать
закрыть

Как защититься от гонконгского гриппа?

Вакцины, которые россиянам предлагают с начала сентября, защищают от вируса

Важно носить одноразовые медицинские маски и часто мыть руки

Читать
закрыть

Станет ли больше свободного времени на работе за счет цифровизации?

Эксперты уверены: итогом цифровизации станет увеличение скорости выполнения задач

Цифровизация может продолжиться еще какое-то время, а после процесс застынет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика