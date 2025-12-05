МВД рассказало о новой схеме мошенничества в преддверии Дня добровольца

Фото: depositphotos/Syda_Productions

Россиянам рассказали о новой схеме мошенничества в преддверии Дня добровольца. Об этом сообщает пресс-служба управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

В ведомстве заявили, что злоумышленники под видом активистов российского детско-юношеского общественного движения "Юнармия" пытаются выманить у подростков коды из СМС. Для этого они предлагают несовершеннолетним уточнить или подтвердить их статус в объединении, а также присоединиться или покинуть его.

Правоохранители предупредили, что в качестве легенды мошенники используют и любую другую молодежную структуру. В МВД России объяснили, что это необходимо аферистам для формирования ощущения "официального запроса" и получения одноразового кода.

После получения пароля цели аферистов могут различаться. Например, злоумышленники могут получить доступ к сервисам или же сымитировать взлом аккаунтов для оказания последующего давления. В связи с этим в ведомстве напомнили, что коды из СМС нельзя никому передавать.

"Любой запрос продиктовать код – прямой признак мошенничества", – предупредили в МВД России.

Ранее Российский Красный Крест предупреждал, что мошенники стали создавать фейковые каналы и боты от их имени. Злоумышленники выходили на связь с родственниками военных и предлагали "узнать судьбу близких". Они требовали перейти по подозрительным ссылкам и установить сторонние APK-файлы, обещая оформить соцвыплаты.

Иногда аферисты просили деньги "на помощь военным" или предлагали за отдельную плату "включить военнослужащего в списки на обмен". Однако в РКК заявили, что они не ищут пропавших военнослужащих и не публикуют фотографии или видеозаписи солдат, а разыскивают лишь гражданских. Связь осуществляется только с номера 8 (499) 126-75-71.

