Эксперт Седов: мошенники могут использовать данные забытых аккаунтов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Россиянам не стоит оставлять свои учетные записи без внимания, так как мошенники могут найти все забытые и активные аккаунты в социальных сетях или на сайтах и использовать эти данные в своих целях. Об этом рассказал "Абзацу" эксперт по кибербезопасности Олег Седов.

По его словам, современное общество стало тотально цифровым. Из-за этого многие люди не представляют себе, как без интернет-сервисов получать информацию, консультации, покупать продукты и другие товары. Эксперт отметил, что тем самым они оставляют за собой много цифровых следов.

"Довольно часто учетные записи привязываются к почте. Если у вас почтовый ящик на Gmail, то мошенники могут воспользоваться сервисом, который найдет все ваши активные и давно забытые аккаунты в соцсетях и на прочих сайтах. Если у вас другая почта, придется обратиться в поддержку – возможно, они пойдут вам навстречу, но удалять свои учетные записи придется вручную", – подчеркнул Седов.

Он также добавил, что если в сервисе отсутствует опция удаления аккаунта, то нужно внести изменения в свои данные. Это необходимо для того, чтобы их достоверность не обернулась проблемой впоследствии, подчеркнул Седов.

Ранее член комитета Госдумы, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин рассказал, что для борьбы с мошенниками необходимо ограничить информацию о себе в соцсетях. По его мнению, людям следует внимательно относиться к публикации фотографий, геометок и других личных данных.

Эксперт также посоветовал сделать в соцсетях аккаунты приватными и удалить телефонные приложения, которые мало используются.

