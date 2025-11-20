Эксперт Дворянский: нужно проверять информацию, чтобы не стать жертвой мошенников

Фото: depositphotos/VitalikRadko

Для того чтобы не стать жертвой "предновогодних" схем мошенников, необходимо перепроверять полученную информацию, рассказал Москве 24 эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский.

Ранее россиян предупредили о том, что в предновогодний период мошенники активизировали схему с продажей фейковых билетов на балет "Щелкунчик" в Большом театре. Злоумышленники создают фейковые сайты, поддельные страницы в соцсетях и рассылки с предложениями. А люди в праздничной суете меньше проверяют информацию, становясь более уязвимыми.

Дворянский отметил, что мошенники используют для своих целей любой инфоповод, и новогодний ажиотаж им в этом помогает. Чаще всего прибегают к фишингу, то есть подделке оригинального сайта с помощью двойника.

После этого с данных ресурсов идет активная рассылка с предложением приобрести билеты. Эксперт подчеркнул, что важным отличием таких акций является именно то, что злоумышленники находят потенциальную жертву самостоятельно, например, с помощью писем на почту или в соцсетях.



Александр Дворянский эксперт по кибербезопасности Излюбленный прием злоумышленников – игра на срочность с помощью подобных сообщений: "Только сегодня, только для вас два билета по цене одного", "успейте воспользоваться суперскидкой, пока она не сгорела". Цель – вынудить пользователей принять импульсивное решение и быстро ввести данные карты, не раздумывая.

Важно перепроверять информацию, не заходить по отправленной ссылке, а найти официальный сайт театра самостоятельно, узнать, действительно ли есть такая акция.

Мошенники также могут заходить в различные чаты и предлагать якобы купленные билеты, которыми не получится воспользоваться из-за болезни. В подобной ситуации также важно не переводить деньги, а если билеты предлагает знакомый человек – встретиться с ним или позвонить, чтобы обсудить все лично.

"Еще одна очень распространенная предпраздничная схема мошенников, когда человеку звонят и сообщают, что курьер везет подарок от кого-либо, но для получения нужно продиктовать код из СМС. Конечно, люди в предновогоднем ожидании чуда и сюрпризов легко растеряются и назовут его", – добавил эксперт.

Однако на самом деле это может оказаться пароль для смены аккаунта на портале "Госуслуги". Необходимо помнить о том, что незнакомым людям нельзя диктовать коды, в том числе курьерам, поскольку в их обязанности входит обычная доставка.

Ранее злоумышленники продавали билеты на спектакль "Кабала святош" МХТ имени Чехова с Николаем Цискаридзе в одной из главных ролей более чем за 300 тысяч рублей. Они предлагали якобы свободные билеты на фишинговых сайтах на такие даты, как 20, 21 и 22 ноября, а также на 27 и 28 декабря. Максимальная стоимость билетов по такому предложению составляет 306 тысяч рублей.

