Мошенники начали рассылать письма с ссылками на "призы"

Фото: 123RF.com/nonwarit

Мошенники начали рассылать гражданам письма на электронную почту, в которых присутствует фишинговая ссылка якобы для получения приза за активность на маркетплейсе. Об этом сообщает РИА Новости.

Для автоматической установки вредоносного программного обеспечения (ПО) человеку достаточно кликнуть по фишинговой ссылке. В результате аферисты получают удаленный доступ к компьютеру или телефону.

Ранее МВД предупредило, что мошенники начали применять фальшивые объявления для кражи аккаунтов в мессенджерах. Аферисты создают фейковые сайты, которые внешне напоминают официальный сайт мессенджера Telegram.

На фальшивых порталах злоумышленники требуют подтверждения номера телефона якобы для предотвращения доступа посторонних лиц к чату. Если ввести код, мошенники получат доступ к мессенджеру.

После аферисты ищут в сохраненных сообщениях пароли от соцсетей и онлайн-банков, а также просматривают переписки на предмет интимных фотографий или документов.

