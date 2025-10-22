22 октября, 08:38Безопасность
Мошенники начали рассылать письма с ссылками на "призы"
Фото: 123RF.com/nonwarit
Мошенники начали рассылать гражданам письма на электронную почту, в которых присутствует фишинговая ссылка якобы для получения приза за активность на маркетплейсе. Об этом сообщает РИА Новости.
Для автоматической установки вредоносного программного обеспечения (ПО) человеку достаточно кликнуть по фишинговой ссылке. В результате аферисты получают удаленный доступ к компьютеру или телефону.
Ранее МВД предупредило, что мошенники начали применять фальшивые объявления для кражи аккаунтов в мессенджерах. Аферисты создают фейковые сайты, которые внешне напоминают официальный сайт мессенджера Telegram.
На фальшивых порталах злоумышленники требуют подтверждения номера телефона якобы для предотвращения доступа посторонних лиц к чату. Если ввести код, мошенники получат доступ к мессенджеру.
После аферисты ищут в сохраненных сообщениях пароли от соцсетей и онлайн-банков, а также просматривают переписки на предмет интимных фотографий или документов.
Мошенники стали обманывать россиян под видом тепловой организации