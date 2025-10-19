МВД предупредило о краже аккаунтов в мессенджерах через объявления

Фото: 123RF.com/mferreiro

Мошенники начали применять фальшивые объявления для кражи аккаунтов в мессенджерах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД РФ.

Аферисты создают фальшивые сайты, которые внешне напоминают официальный сайт мессенджера Telegram. На этих порталах они требуют подтверждения номера телефона якобы для предотвращения доступа посторонних лиц к чату.

"Если ввести код подтверждения, злоумышленники получат доступ к мессенджеру", – пояснили в ведомстве.

Получив доступ, преступники ищут в сохраненных сообщениях пароли от соцсетей и онлайн-банков, а также просматривают переписки на предмет интимных фотографий или документов. Все эти данные они используют в своих преступных целях, добавили в МВД.

Ранее в МВД предупредили о другой новой схеме мошенничества. Она заключается в предложении якобы выгодного обмена валюты в Telegram. Аферисты создают чаты и боты, обещая более выгодные условия, чем банки и лицензированные обменные пункты.