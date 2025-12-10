ВЦИОМ: москвичи высоко оценили бережный капремонт исторических домов

Фото: фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

94% опрошенных москвичей назвали бережным капитальный ремонт объектов культурного наследия в городе, сообщает аналитический центр ВЦИОМ.

В целом жители столицы продемонстрировали высокую заинтересованность в данном вопросе. В 86% случаев горожане оказались готовы лично принять участие в капремонте. По мнению аналитиков, это говорит о высоком уровне информированности и наличии механизмов взаимодействия, доступных для всех жителей.

"Каждый второй хотел бы участвовать в приемке работ, контролировать качество в процессе выполнения работ, получать информацию о ходе работ и обсуждать вместе с другими жильцами, какие работы проводить. Треть москвичей готовы также участвовать в выборе подрядчиков и строительных материалов, четверо из десяти заинтересованы в выборе цветовых, декоративных решений", – говорится в публикации ВЦИОМ.

Самыми активными оказались женщины и жители столицы в возрасте от 25 до 59 лет, а наименее активными стыли лица старше 60 лет. 80% респондентов отметили важность выбора базовых параметров капремонта и подбора материалов, а свыше половины хотели бы выбрать подрядчика, решения по дизайну и согласовать перечень применяемого оборудования.

При этом 77% жителей домов, где капремонт уже прошел, обратили внимание позитивные изменения. Прежде всего, улучшилось состояние подъездов и фасадов зданий, обновился двор. Также москвичи указали на рост уровня безопасности, увеличение срока службы дома, его энергоэффективности, снижение риска коммунальных аварий.

Тем временем в Москве продолжается реставрация ряда памятников архитектуры. Работы ведутся в доходном доме Бройдо и доме Лаврова на улице Остоженке, а также в Доме культуры "Строитель" на Измайловской площади и главных домах городских усадеб XVIII–XIX веков на улице Пречистенке и Тверском бульваре. Например, в доме Бройдо уже завершен ремонт кровли и закончена отделка фасадов. Работы подходят к завершающему этапу.

