11 декабря, 10:29

Город

Выставка лучших строительных проектов Москвы заработала на станции "Воробьевы горы"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Выставка, посвященная победителям конкурса "Лучший реализованный проект в области строительства", заработала в эскалаторной галерее на станции метро "Воробьевы горы". Экспозиция доступна до 25 декабря, сообщил глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

"Победителями ежегодного конкурса "Лучший реализованный проект в области строительства" становятся объекты, которые способствуют формированию комфортной городской среды и улучшают качество жизни жителей столицы, а также стимулируют развитие новых технологий и внедрение современных архитектурных решений", – приводит его слова портал мэра и правительства Москвы.

Среди лучших объектов города в этом году значатся корпус Третьяковской галереи на Кадашевской набережной, культурно-досуговый центр "Полярный" на Полярной улице, дворец тенниса "Лужники" и велопешеходный мост через Нагатинский затон. Проектом года были признаны станции "Новаторская", "Университет дружбы народов", "Генерала Тюленева", "Тютчевская", "Корниловская", "Коммунарка", "Новомосковская" Троицкой линии и "Потапово" Сокольнической линии метро.

"Московское метро постоянно развивается. В прошлом году под руководством Сергея Собянина открылись первые станции Троицкой линии. Транспорт, промышленность и градостроительство улучшают жизнь в столице и формируют ее современный облик", – подчеркнул заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По его словам, именно это и показано на фотовыставке на Воробьевых горах.

Ранее в столице открылась выставка "Литургия верных" художника и живописца Владимира Киреева. Экспозиция проходит на Гоголевском бульваре и демонстрирует лучшие работы мастера.

Некоторые картины Киреева планируется использовать в новых изданиях учебников истории. Выставку организовало Российское военно-историческое общество.

Выставка о письменной культуре народов России открылась в Еврейском музее

