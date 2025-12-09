Форма поиска по сайту

09 декабря, 15:59

Выставка Русского музея на ВДНХ позволяет увидеть живую историю Москвы

Фото: телеграм-канал "ВДНХ"

Гости выставки Русского музея на ВДНХ могут увидеть живую историю столицы. Об этом Агентству "Москва" рассказал москвовед, автор и ведущий видеоблога Moscowwalks, лауреат премии правительства Москвы в области туризма и гостеприимства Александр Усольцев.

"Выставка привлекает внимание прежде всего тем, что предлагает широкую ретроспективу истории Москвы и позволяет увидеть ее облик задолго до появления фотографии. Зрителю представлена обширная коллекция полотен Жерара Делабарта, в таком количестве они демонстрируются впервые", – отметил он.

По словам эксперта, некоторые произведения до этого еще не покидали стен Русского музея и впервые представлены в столице. Усольцев также обратил внимание на серию работ Юрия Пименова. Он пояснил, что в его произведениях Москва показывается в качестве "города-впечатления". Гости могут заметить, что в них важнее эмоциональность живописи, чем документальность.

Кроме того, москвовед подчеркнул, что многие работы, представленные на выставке, знакомы с детства по учебникам и книгам.

Ранее ВДНХ и "Почта России" подготовили совместный спецпроект "Отправь открытку с выставки". В его рамках гости экспозиции "Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея" смогут бесплатно получить и отправить открытку.

Акция начала действовать с 9 декабря. На открытках изображена картина Жерара Делабарта "Вид на Москву с балкона Кремлевского дворца в сторону Москворецкого моста".

Выставка "Сокровища императорских резиденций. Царское Село" открыта в Москве

