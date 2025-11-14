Выставка "Морфогенез. Третья природа" на ВДНХ продлена в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Выставка "Морфогенез. Третья природа" в Биомузее продлена до 31 января 2026 года. Экспозиция, расположенная в павильоне №29 "Цветоводство и озеленение" на ВДНХ, демонстрирует синтез науки, современного искусства и технологий, передает портал мэра и правительства Москвы.

Проект Государственного биологического музея имени К. А. Тимирязева, поддержанный департаментом культуры Москвы, включает работы российских художников. Среди них – акустическая композиция Олега Макарова "Звукоцветия", позволяющая услышать "голос" цветов, масштабные инсталляции и скульптуры Дмитрия Каварги об идее природы, поглощающей техногенные формы в виде 3D-фигур.

Кроме того, представлена видеоработа Аристарха Чернышева о поиске гармонии между природой и человеком. В кинозале музея показывается бесконечное видео, где фигура человека обрастает цветами.

Также в пространстве находятся 16 террариумов, где экзотические животные соседствуют с арт-объектами. Например, жуки-трилобиты обитают в миниатюрном космическом корабле, а птицеед плетет паутину вокруг пластиковой скульптуры.

С 5 ноября в павильоне открыта экспозиция "Русская античность". Центральной фигурой проекта художника Василия Козловского и куратора Ивана Ярыгина стала архитектура ВДНХ.

"Биокластер" представляет собой пространство, где происходит интеграция науки, культуры и общественной жизни. В настоящее время проект занимает два исторических павильона на ВДНХ, с перспективой расширения до шести павильонов.

Это мультидисциплинарная инициатива Государственного биологического музея имени К. А. Тимирязева, объединяющая выставочные зоны и ландшафтные территории. Музей, основанный в 1922 году профессором Борисом Завадовским, входит в число ведущих музеев биологического профиля в России. Его коллекция насчитывает 110 тысяч экспонатов, размещенных как в основном здании на Малой Грузинской, так и на новых площадках ВДНХ.

