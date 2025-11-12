Москвичей пригласили на необычную выставку о плесени в столичный биокластер

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

На выставке "Тайная жизнь плесени: микромицеты жилых помещений" в биокластере на ВДНХ можно будет увидеть живые культуры микроскопических грибов. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Куратор выставки, ученый секретарь Биологического музея им. К. А. Тимирязева Ольга Зубарева рассказала, что посетители смогут посмотреть на окружающий человека мир микроорганизмов, который невозможно увидеть в обычной жизни.

"Не только изучать, но и показывать микроорганизмы очень сложно, лишь немногие музеи мира это делают. Самый известный музей, полностью посвященный микроорганизмам и доступный для широкой публики, – Микропия, он находится в Амстердаме", – отметила она.

Экспонаты будут выставлены в чашках Петри. При этом они будут каждый день менять свой внешний вид, так как культуры всегда продолжают расти.

Выставка расскажет об их интересных свойствах. Например, некоторые грибы два месяца находились на внешней стороне космического аппарата. Другие же виды сыграли важную роль в медицине – Александр Флеминг открыл пенициллин именно благодаря плесени рода Penicillium.

Также посетители узнают об использовании микромицетов в пищевой промышленности. Penicillium применяют в производстве сыра, а Botrytis cinerea помогает создавать вина.

Специалисты-микологи также расскажут о работе с микромицетами. Гости смогут узнать, как собираются пробы из воздуха и как культуры сохраняются в течение многих лет.

