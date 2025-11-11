Посвященная капибарам выставка открылась в "Москвариуме" на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Новая интерактивная выставка "Капибарабууум" начала работать в "Москвариуме" на ВДНХ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Экспозиция, посвященная самым крупным грызунам в мире, выполнена в японском стиле kawaii. Она состоит из 7 залов и 20 инсталляций, охвативших свыше 500 квадратных метров пространства.

"Гости встретятся с харизматичными персонажами-капибарами, узнают все самое интересное о жизни этих удивительных животных и смогут проявить себя в десятках вовлекающих игр и интерактивах", – уточнили в пресс-службе.

Выставка включает несколько тематических зон. Например, в "Капибаризации" посетители смогут создать собственного персонажа, в "Капи-туре" их ждет виртуальное путешествие по Амазонке, а в спортивной зоне "Капибара-бой" они научатся танцевать. Также в рамках экспозиции открылось тематическое "Капи-кафе" и сувенирный магазин.

Креативный директор выставочных проектов "Москвариума" Татьяна Самараковская отметила, что дети и взрослые, посещая экспозицию учреждения, зачастую отдают большее предпочтение именно капибарам.

"Не первый год в нашем Центре знаний проходит интерактивная лекция, посвященная капибарам, она интересна людям всех возрастов. Мы решили рассказать еще больше об этих необычных животных", – добавила она.

