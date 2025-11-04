Собянин: выставка "Великая Победа. Россия – Моя история" открылась в Манеже

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В "Манеже" открылась историко-документальная выставка "Великая Победа. Россия – Моя история", рассказал Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Он отметил, что посетил ее с Владимиром Путиным и Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Экспозиция была создана при активной поддержке правительства Москвы. Выставка охватывает период от вторжения нацистских войск в Россию до подписания акта о капитуляции Японии, который официально завершил Вторую мировую войну. Всего представлено более 700 экспонатов – архивные документы и музейные артефакты из 50 федеральных и ведомственных архивов, как из музеев России и Белоруссии, так и частных коллекций.

"Одним из главных экспонатов стало Знамя Победы, водруженное над поверженным Рейхстагом. Можно увидеть написанный от руки текст обращения по радио В.М. Молотова к населению СССР 22 июня 1941 года о начале войны. Последние слова в нём известны каждому: "Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами", – подчеркнул Собянин.

Можно будет также увидеть послание Патриаршего Местоблюстителя, митрополита Московского и Коломенского Сергия (Страгородского) с благословением защитников Родины и личные вещи героев войны: записную книжку Зои Космодемьянской, наградной лист летчика Алексея Маресьева.

Финал выставки посвящен решениям Нюрнбергского и Токийского судебных процессов.

Мэр добавил, что мероприятие проходит в рамках XXI Церковно-общественной выставки-форума "Православная Русь – к Дню народного единства" и продлится до 8 декабря, посетить ее смогут все желающие.

