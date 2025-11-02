Выставка о животных в формате комикса открылась в столичном метро

Фото: пресс-служба автономной некоммерческой организации "Комплексное развитие района "Мой район"

Выставка "Питомцы в Москве" в формате комикса открылась в столичном метро, сообщила пресс-служба городского Дептранса.

Героями экспозиции стали собаки, нарисованные финалистами конкурса по созданию талисманов одноименного проекта. В интерактивной форме пассажиры узнают о правильном выгуле питомцев, важности дрессировки, принципах ответственного содержания животных в городе, а также новых собачьих площадках.

Выставка размещена в переходе между станциями "Новаторская" Большой кольцевой и Троицкой линий. Посетить ее можно до 1 декабря включительно.

"Продолжаем развивать метрополитен как культурное пространство по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. С начала года открыли здесь более 50 тематических выставок. Делаем все, чтобы поездки пассажиров были не только комфортными и безопасными, но и познавательными", – добавил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Ранее на портале mos.ru появился сервис "Моспитомец" для поиска животных из приюта. Для пользователей доступен каталог, в котором собрано свыше 4 тысяч анкет собак и кошек. У каждого питомца в анкете есть фотография, описание характера и внешнего вида, также там указаны контакты приюта.