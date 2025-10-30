Форма поиска по сайту

30 октября, 17:55

Общество
Ветеринар Климанова: домашним животным не требуется зажировка

Ветеринар рассказала, нужна ли зажировка домашним животным

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Домашним животным, в отличие от диких, не требуется зажировка с наступлением холодного сезона. Об этом со ссылкой на ветеринара Ольгу Климанову сообщает пресс-служба ГБУ "Мосветобъединение".

Специалист уточнила, что инстинкты, которые подсказывают питомцам готовиться к холодам, могут привести к усилению аппетита. В результате легко набрать лишний вес.

Кроме того, к такому результату может привести уменьшенная активность домашних животных, характерная для данного периода.

"Если вы кормите питомца в нужной дозировке полнорационным кормом, то количество калорий, витаминов и микроэлементов там сбалансировано идеально. Увеличивать порцию не нужно", – подчеркнула она.

В противовес Климанова поставила диких животных, которым необходима зажировка перед зимой, поскольку накопленный жир и более калорийная и обильная пища помогают им пережить холода.

Ранее москвичам рекомендовали воспользоваться столичными онлайн-сервисами для подготовки питомцев к холодному времени года. Например, в суперсервисе "Мой питомец" представлен раздел "Жизненные ситуации", где собраны полезные советы.

Все рекомендации разработаны специалистами государственной ветеринарной службы. Пользователи найдут там статьи об уходе за экзотическими животными, информацию о том, как действовать, если питомец потерялся, и рекомендации по подготовке животного к длительной поездке.

