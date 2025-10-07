Как подготовить питомцев к холодному сезону с помощью городских онлайн-сервисов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве осенью владельцам домашних животных рекомендуется регулярно посещать ветеринара для предотвращения заболевания питомцев и их подготовки к холодному времени года. Подобрать подходящую городскую ветклинику и записаться на прием можно через mos.ru, передает портал мэра и правительства столицы.

"Город создает все необходимые условия, чтобы жизнь с питомцем в Москве была комфортной", – рассказали в пресс-службе департамента информационных технологий.

Столичные онлайн-сервисы позволяют не только запланировать визит к специалисту для питомцев, но и просматривать их амбулаторные карты, получать рекомендации по уходу, питанию и помощи в различных жизненных ситуациях.

В частности, услуга записи к ветеринару позволяет владельцам животных быстро найти ближайшее к дому медучреждение и записаться к специалисту для планового осмотра, клинико-диагностических и уходовых процедур. Там можно выбрать удобные дату и время приема, а также перенести его при необходимости. Также есть возможность вызвать ветеринара на дом.

Вместе с тем на mos.ru можно добавить информацию о своих питомцах в личный кабинет, что значительно упростит процесс записи к специалистам. Все необходимые данные будут автоматически отображаться в электронной форме. Эта услуга также доступна через мобильные приложения "Госуслуги Москвы" и "Моя Москва".

В экстренных ситуациях хозяева могут обратиться в круглосуточный контакт-центр по телефону 8 (495) 612-12-12. Операторы могут вызвать ветеринарную бригаду, дать рекомендации по подготовке питомца к процедурам и подсказать, где можно найти нужного специалиста.

В свою очередь, в суперсервисе "Мой питомец" авторизованные пользователи смогут найти информацию о приеме в городских ветеринарных клиниках. Этот сервис объединяет городские электронные услуги для владельцев домашних животных, включая адреса клиник и инструкции на все случаи жизни.

Одной из наиболее востребованных функций платформы является электронная амбулаторная карта питомца. В ней владельцы могут просматривать назначения ветеринара, проверять даты последней вакцинации и другую информацию, а также при необходимости добавлять и редактировать данные. Например, если животное было привито в частной клинике, можно вручную внести дату и название препарата.

В сервисе также представлен раздел "Жизненные ситуации", где собраны полезные советы для владельцев питомцев, независимо от их опыта. Все рекомендации разработаны специалистами государственной ветеринарной службы. В этом разделе пользователи найдут статьи об уходе за экзотическими животными, информацию о том, как действовать, если питомец потерялся, и рекомендации по подготовке животного к длительной поездке.

В холодное время года питомцы особенно уязвимы к переохлаждению. Это может вызвать простуду, вирусные инфекции, проблемы с мочеполовой системой и обострение астмы.

Собакам особенно опасны длительные прогулки на холоде и в ветреную погоду без достаточной активности. Многие породы нуждаются в утепленной одежде. Кошки же часто страдают от сквозняков, особенно если находятся рядом с окнами или на балконах.

Определить простуду у животных можно с помощью основных симптомов, среди которых кашель, чихание, насморк, вялость и потеря аппетита. При их появлении не стоит заниматься самолечением, а сразу обратиться к ветеринару.

Помимо этого, важно обеспечить питомцу полноценное питание, богатое витаминами. Также необходимо следить за гигиеной: подстригать когти, регулярно ухаживать за шерстью и чистить уши и не забывать о вакцинации. Бесплатную прививку от бешенства можно сделать в городских ветеринарных клиниках. Запись доступна на mos.ru.

Все даты вакцинации сохраняются в суперсервисе "Мой питомец". Если процедура проводилась в частной клинике, пользователь может самостоятельно добавить информацию о вакцине и дате в электронную карту животного, чтобы не забыть о следующей запланированной процедуре.

Ранее Мосгордума увеличила штрафы за нарушения правил содержания домашних животных. Обновленные выплаты для граждан составят до 3 тысяч рублей, для должностных лиц – до 15 тысяч и для юридических лиц – до 30 тысяч.

Мера будет касаться таких правонарушений, как содержание домашнего животного в местах общего пользования коммунальных квартир и многоквартирных домов, появление с собакой без поводка в магазинах, на детских площадках, в школах и других образовательных учреждениях, работающих с несовершеннолетними, а также ее выгул без поводка на природных и озелененных территориях города.